ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Лидеры европейских стран, которые продолжают выступать на стороне Киева и не поддерживают призывы к урегулированию конфликта, похожи на "гномов-мутантов". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль в интервью ТАСС сравнила европейских лидеров на встрече с президентом США Дональдом Трампом с "семью гномами".

"Вы знаете, насколько я помню эту сказку, семь гномов как раз помогали Белоснежке. Они ее как-то окружили заботой, они ее как-то поддерживали. И они были, конечно, все разные, со своими характерами, но они точно не угрожали ей, не корчили морды и, самое главное, не собирались приводить Белоснежке ту самую страшную ведьму, которая хотела ее убить, так - на секундочку", - прокомментировала Захарова слова Кнайсль.

По ее мнению, на встрече с Трампом были "гномы из другой сказки, потому что эти гномы являются частью как раз той системы, которая вела дело в том числе и к покушению" на американского лидера. "Они не отказались от вот этих ультралиберальных установок, они активно выступали против Трампа. Прямо персоналии, которые там собрались, - они издевались над ним. И они не слышат то, о чем он говорит", - указала официальный представитель МИД РФ.

По мнению Захаровой, слова Трампа о необходимости урегулирования украинского кризиса все еще не поддерживаются со стороны Европейского Союза - ни коллективно, ни персонально, ни бюрократией. "Я не говорю об отдельных деятелях, отдельных странах, и я не говорю о народах, я говорю о режимах, которые как раз и были там представлены. Поэтому, мне кажется, это какие-то такие уже гномы-мутанты", - заключила дипломат.

Полный текст интервью будет опубликован в 17:00 мск.