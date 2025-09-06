Захарова: европейские страны встали на путь разрушения самих себя

Официальный представитель МИД РФ также обратила внимание, что Запад отменяет все, что не вписывается в концепцию либеральной диктатуры

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Страны Европейского союза встали на путь саморазрушения, ежедневно переписывая историю. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"То, что они (представители стран ЕС - прим. ТАСС) не присутствуют на парадах, - это их саморазоблачение, - сказала дипломат. - Они себя заявляют именно в этом качестве, что они на самом деле не глубинно народы, а элиты, прошиты тем же самым - бациллой расового неравенства, бациллой нацизма, то есть отношения к людям по национальному признаку и деление их на тех, кому положено, кому не положено от рождения, по этническому принципу и так далее. И сегрегация, соответственно, стран, народов, этносов по их модели, которую сформулировал на современном уровне высокий представитель, прости господи, по внешней политике Европейского союза [Жозеп] Боррель, рассказывая о прекрасном саде в виде золотого миллиарда и диких джунглях всех остальных. Вот и все".

"Поэтому переписывают историю они каждый день. Если они это продолжат, вот эту политику, они разрушат сами себя", - добавила Захарова.

По словам дипломата, "это то же самое, что отказываться от очевидных, доказанных наукой законов физики или химии". "История - это наука. В ней есть подтвержденные факты. В ней есть уроки, которые необходимо выучить. Нарушение законов приводит к печальным последствиям. Один раз преступили черту 85 лет назад. Сейчас, если они возвращаются к тому же самому, они разрушат сами себя изнутри", - подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД обратила внимание, что Запад отменяет все, что не вписывается в концепцию либеральной диктатуры. "Поэтому это и есть доказательство того, что это не просто либеральная стратагема или политическая концепция, или какая-то своя философия и идеология, что это диктатура. Они отменяют все, что не вписывается. Если страна, государство, народ не присягнули, - а лучше теперь уже говорить "не зиганули" - вот этим ультралиберальным установкам, они должны быть отменены. Очень все просто. Это же не притянутые за уши вещи, это факт", - указала она.

Захарова также напомнила, что план "Ост", который должен был реализоваться Адольфом Гитлером, включал в себя либо порабощение славянских народов, либо их уничтожение: "Нас с вами, наших с вами предков, соответственно, всей нашей страны - для услужения себе. Там так и написано, что славяне, с точки зрения немецкого нацизма, - люди второго сорта, и поэтому им можно только прислуживать людям первого сорта, то есть, истинным, как они считали, арийцам, либо дальше они подлежат уничтожению".

Полный текст интервью будет опубликован в 17:00 мск.