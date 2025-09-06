Дипломат обратила внимание, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе западники пытаются продавить свой любимый тренд на блоковость, жесткие схемы, направленные на сдерживание

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказала, что Россия вместе с партнерами в противовес блоковому мышлению Запада в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) предлагает справедливые и гармоничные форматы.

Она обратила внимание, что в регионе АТР западники пытаются продавить свой любимый тренд на блоковость, жесткие схемы, направленные на сдерживание. В противовес этому в регионе исторически сложилась система отношений, в основе которой лежат правило консенсуса и гармоничное взаимодействие, подчеркнула Захарова.

"Именно вот эту самую парадигму укрепления совместного поля взаимовыгодного сотрудничества и выстраивание архитектуры равной и неделимой безопасности отстаивает российская внешняя политика. Одним из инструментов для решения этой задачи является функционирующая в АТР разветвленная сеть платформ, которые ориентированы на партнерство, на сотрудничество, на конструктивную работу. Среди них, конечно, Шанхайская организация сотрудничества и АСЕАН", - отметила официальный представитель МИД РФ.

"Мы видим, как Запад осуществляет попытки раскручивания гонки вооружений здесь же, в том месте, в том регионе, который последние десятилетия показал фантастический уровень промышленного развития, экономического роста. То есть не просто экономического роста, основанного на схемах, манипуляциях или конъюнктуре, а за которым стоит реальная экономика, промышленное производство, развитие науки, кстати говоря", - указала дипломат.

Справедливые форматы

Захарова добавила, что в противовес Западу есть и другие форматы, которые настроены на неполитизированную конструктивную фундаментальную кооперацию. "Вот, например, диалог по сотрудничеству в Азии. Можно даже сказать, что сейчас он находится в состоянии институциализации и наполнения отраслевыми аспектами взаимодействия", - привела пример дипломат.

"Например, еще одна структура - это Ассоциация регионального сотрудничества прибрежных стран Индийского океана. И мы, конечно, поддерживаем усилия этих площадок в налаживании контактов между ними. Исходим из того, что основа для формирования бесшовного пространства социально-экономического соразвития включает в себя и вот эти структуры тоже", - продолжила она.

"Не сказать о том, что форум во Владивостоке вносит свою мощную лепту в это, тоже нельзя и несправедливо. Здесь как раз, мне кажется, в хорошем смысле пересекаются - не противоречат друг другу, а как бы сходятся в единой точке - профили региональных и глобальных структур: и ШОС, и АСЕАН, и перечисленные мною ДСА, и, конечно, ЕАЭС, можно сказать, и БРИКС тоже. Не обходится здесь и без организации системы ООН, в частности ЭСКАТО (Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана - прим. ТАСС)", - добавила Захарова.