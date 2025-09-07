Премьер Индии и российский лидер на выходе встретились и условились, что поедут в одной машине, сообщил помощник президента Юрий Ушаков

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Совместную поездку с премьером Индии Нарендрой Моди в Aurus можно считать определенным жестом со стороны президента России Владимира Путина, отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Это решение нашего президента и согласие его друга, премьер-министра Индии, - отметил дипломат. - Они на выходе встретились и условились, что поедут в одной машине. Это тоже жест с нашей стороны, я считаю, такие совместные поездки".

1 сентября Путин и Моди вместе принимали участие в саммите ШОС. Оттуда они на одном автомобиле отправились к месту российско-индийских переговоров. Но по прибытии лидеры не сразу вышли из машины, а еще около 50 минут оставались в Aurus, беседуя тет-а-тет. После этого Путин и Моди переместились в зал переговоров, где их ожидали делегации.