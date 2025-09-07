Помощник президента РФ указал, что к расследованию диверсий и ознакомлению с материалами уголовных дел не были допущены заинтересованные страны

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Утечки в прессу по расследованию терактов на "Северных потоках" вызывают много вопросов у компетентных людей. Так помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев прокомментировал газете "Коммерсантъ" появившиеся ранее сообщения в СМИ о якобы причастности к подрывам украинских дайверов.

Помощник президента указал, что к расследованию диверсий на "Северных потоках" и ознакомлению с материалами уголовных дел не были допущены заинтересованные страны, а детали операции общественность узнает из "нелепых вбросов" в СМИ.

"Не знаю, на кого рассчитаны эти утечки в прессу, но у компетентных людей появляется много вопросов. Кто, к примеру, позволил так свободно действовать украинским диверсантам на территории другого государства? Получается, что натовские ВМС не могут обеспечить безопасность вокруг своих баз, а власти ФРГ не способны контролировать, чем занимаются на их территории иностранцы", - подчеркнул Патрушев.

Глава Морколлегии напомнил, что в последних публикациях в СМИ обвиняется группа украинских граждан, которые якобы зафрахтовали по поддельному румынскому паспорту яхту для прогулки по Балтийскому морю. "На причал, расположенный в 100 м от военно-морской базы ВМС НАТО в немецком Ростоке, предполагаемые диверсанты, оставаясь незамеченными, без всяких проблем загружают водолазное оборудование, несколько сотен килограммов взрывчатки, другую необходимую технику и спокойно выходят в открытое море", - рассказал он.

Патрушев выразил удивление по поводу того, что предполагаемые диверсанты каким-то образом обнаружили газопровод, не перепутав его с другими трубопроводами и кабельными трассами, которых много в этом районе, а также в условиях оживленного судоходства неоднократно погружались, закрепляли заряды на газопроводе, а после благополучно вернулись в порт.

"Либо вся эта активность планировалась, контролировалась и осуществлялась с участием высокопрофессиональных представителей натовских спецслужб", - задался вопросом помощник президента.

О подрывах "Северных потоков"

Ранее следователи ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2" в 2022 году, сообщила газета Die Zeit. Выданы ордера на арест шести украинских граждан. Седьмой подозреваемый погиб в декабре 2024 года на востоке Украины во время боевых действий. По данным Федеральной прокуратуры ФРГ, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли из Ростока к месту преступления в Балтийском море на парусной яхте "Андромеда".