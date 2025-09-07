Президент также посетит один из регионов России

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в онлайн-саммите БРИКС и посетит один из регионов России. О планах главы государства сообщил в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Ранее Песков в интервью ТАСС подтвердил участие российского лидера во внеочередном онлайн-саммите БРИКС, который запланирован на 8 сентября. Тогда же представитель Кремля подчеркнул, что график Путина на следующую неделю заполнен рабочими мероприятиями, несмотря на длительную поездку на этой неделе.

По словам Зарубина, в планах главы государства на предстоящую неделю и визит в один из российских регионов. Кроме того, на вторые выходные сентября в столице запланировано празднование Дня города, и президент, как ожидается, традиционно примет участие в праздничных мероприятиях в Москве.