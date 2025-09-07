Патрушев заявил, что "Северные потоки" подорвали опытные диверсанты

Помощник президента РФ обратил внимание, что в составе далеко не каждой армии или спецслужбы в мире есть пловцы, способные грамотно и скрыто реализовать подобную акцию

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Подрыв "Северных потоков" осуществляла команда диверсантов с большим опытом работы на значительных глубинах и в непростых условиях Балтики. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев газете "Коммерсантъ", комментируя ситуацию с расследованием терактов на газопроводах.

"В случае "Северных потоков", очевидно, эту задачу решала высококлассная команда диверсантов, обладающих большим опытом работы на значительных глубинах и в непростых гидрологических условиях Балтийского моря", - подчеркнул Патрушев.

По его словам, речь однозначно идет о диверсионном акте, выполненном на весьма профессиональном уровне. "Уничтожение участка подводного трубопровода - сама по себе достаточно сложная задача, особенно если требуется максимально незаметная работа без привлечения специально оборудованного судна", - уточнил помощник президента.

Патрушев обратил внимание, что в составе далеко не каждой армии или спецслужбы в мире есть пловцы, способные грамотно и, главное, скрыто реализовать подобную акцию. "Одна из спецслужб, способная выполнить эту задачу - знаменитая британская Специальная лодочная служба. Это одно из старейших военно-морских диверсионных подразделений, которое заявило о себе во время Второй мировой войны", - привел пример глава Морколлегии.

Британские диверсанты прославились своим умением совершать атаки, используя самые незатейливые средства вроде байдарок и каяков, поэтому служба и получила название лодочной, напомнил Патрушев. А после войны ее бойцы перенимали опыт бывших противников - немцев и итальянцев из 10-й флотилии MAS, ветеранов которой небезосновательно подозревают в причастности к взрыву советского линкора "Новороссийск" в 1955 году.

"Известен факт попытки диверсии в английском Портсмуте в отношении крейсера "Орджоникидзе", на борту которого находился глава СССР Никита Хрущев", - рассказал помощник президента.