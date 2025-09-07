Помощник президента РФ обратил внимание на заявление арестованных по подозрению в подрыве газопроводов украинцев, согласно которому расследование направлено на прикрытие реальных организаторов и участников теракта

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Учения Североатлантического альянса проходили в районе Балтики незадолго до подрыва "Северного потока". На этом акцентировал внимание помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев газете "Коммерсантъ", комментируя ситуацию с расследованием терактов на газопроводах.

"Сейчас предпочитают не вспоминать, что буквально накануне подрыва "Северного потока" в этом районе Балтики проводились учения ВМС НАТО", - подчеркнул Патрушев.

Он также обратил внимание на заявление арестованных ранее по подозрению в подрыве газопроводов украинцев, согласно которому проводимое в их отношении расследование направлено на возложение вины на Украину и прикрытие реальных организаторов и участников теракта, заинтересованных в усилении напряженности на Балтике. "Анализ ситуации в регионе подтверждает их слова", - резюмировал он.

Ранее следователи ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2" в 2022 году, сообщила газета Die Zeit. Выданы ордера на арест шести украинских граждан. Седьмой подозреваемый погиб в декабре 2024 года на востоке Украины во время боевых действий. По данным Федеральной прокуратуры ФРГ, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли из Ростока к месту преступления в Балтийском море на парусной яхте "Андромеда".