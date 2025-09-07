Песков: Путин до конца года огласит послание Федеральному собранию

Пресс-секретарь главы государства также подтвердил проведение президентом других крупных мероприятий, включая прямую линию

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин до конца 2025 года выступит с посланием Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью ТАСС, которое было записано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Безусловно, в этом году послание состоится. Оно должно состояться, и оно состоится", - ответил представитель Кремля на вопрос, будет ли в графике президента до конца года послание парламенту.

По словам пресс-секретаря, до конца года будут и другие традиционные крупные мероприятия у президента, в том числе прямая линия.

Предыдущее послание было оглашено в феврале 2024 года. Оно было 29-м в новейшей истории России и 19-м для Путина в качестве главы государства.

Согласно Конституции РФ, президент обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. В таких выступлениях глава государства традиционно излагает свою оценку ситуации, обозначает задачи на перспективу.