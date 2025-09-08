Пресс-секретарь президента России привел в пример слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, призвавшей превратить Киев в "стального ежа"

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Оголтелый европейский милитаризм делает сложнее урегулирование ситуации на Украине, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью на ВЭФ.

"Европейские страны занимают, по-русски говоря, достаточно оголтелую позицию", - заметил он. Песков привел в пример слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, призвавшей превратить Украину в "стального ежа".

"Что это такое? Если говорить клише времен холодной войны - это оголтелый европейский милитаризм, - констатировал он. - И такая позиция европейцев не способствует, а наоборот затрудняет процесс урегулирования".