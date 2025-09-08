По словам сопредседателя Российского исторического общества, Петр I был вынужден спасать страну, которой необходимо было обеспечить экономическое присутствие на берегах Балтийского моря

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Угроза для России исторически исходила со стороны Запада, но никогда наоборот. Такое мнение в интервью ТАСС выразил сопредседатель Российского исторического общества (РИО), заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

"Многие критикуют Петра I. Мол, зачем ему понадобились эти контакты с Западом? Дело в том, что основная угроза для России на протяжении многих веков исходила именно от Запада. Причем не для Запада от России, а для России от Запада", - сказал он.

По словам сопредседателя РИО, Петр I был вынужден спасать Россию, которой необходимо было обеспечить экономическое присутствие на берегах Балтийского моря. И в этом у царя были противники: ряд европейских стран, в первую очередь, Швеция.

"Тогдашние наши противники, в силу ряда исторических обстоятельств, были более подготовлены к вооруженной борьбе, о чем свидетельствует, собственно, начало Северной войны. Мы тогда поначалу терпели поражения, но Петр I очень быстро сориентировался и понял, что у противника надо учиться. Учиться лучшему, для того чтобы бороться с ним на равных, и в результате побеждать", - рассказал Могилевский.

Замминистра отметил, что именно так возник культурный диалог. "При Петре I люди массово поехали учиться на Запад. И с тех пор диалог не прекращается. В основе его лежит конкуренция, иногда переходящая в соперничество", - заключил он.

Полный текст интервью будет опубликован 10 сентября в 10:00 мск.