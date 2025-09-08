Председатель высшей судебной инстанции назначается на должность Совфедом на шесть лет по представлению президента и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит вопрос о рекомендации генерального прокурора России Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда РФ 15 сентября. Об этом сказано в повестке заседания, опубликованной на сайте ВККС.

"15 сентября в 09:30 подлежит рассмотрению заявление Краснова Игоря Викторовича о рекомендации кандидатом на должность председателя Верховного суда Российской Федерации", - сказано на сайте.

Ранее глава Высшей квалификационной коллегии судей Николай Тимошин сообщил, что генеральный прокурор Игорь Краснов подал заявление на вакантную должность председателя Верховного суда.

Председатель Верховного суда назначается на должность Советом Федерации на шесть лет по представлению президента России и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Должность главы высшей судебной инстанции стала вакантной после смерти Ирины Подносовой.