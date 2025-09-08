По словам проректора Дипломатической Академии МИД РФ, все обещания советников президента США об ограничительных мерах против Москвы не отличаются определенностью

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявлял лишь о готовности ввести ограничительные меры против России в случае необходимости, ничего опасного в его словах нет. Такое мнение высказал ТАСС проректор Дипломатической Академии МИД РФ Олег Карпович.

"Лично Трамп пока не давал таких обещаний (о санкциях - прим. ТАСС). Соответствующие спекуляции исходят от отдельных его советников, - отметил Карпович. - Более того, даже они не отличаются определенностью".

По его словам, глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет в ответ на вопрос журналистов, сказал, что такая опция будет обсуждаться, но конечные решения примет президент.

"Сам Трамп заявил, что будет общаться с президентом России Владимиром Путиным, но не выступал с новыми угрозами в наш адрес, а лишь заявил в очередной раз о готовности пойти на новые меры давления, если в них будет необходимость, - обратил внимание эксперт. - С аналогичными рассуждениями он выступал и в отношении Украины, тут нет ничего нового".

7 сентября глава Национального экономического совета при Белом доме заявил, что сотрудники вашингтонской администрации в ближайшие дни обсудят возможность введения новых санкций против России, окончательное решение примет президент. Трамп отметил, что готов к новому этапу введения санкций в отношении России, но не привел никакой конкретики и не обозначил возможных сроков применения таких рестрикций.