Песков: выступление Путина на саммите БРИКС не будет открытым

Пресс-секретарь российского лидера анонсировал краткое сообщение по итогам встречи

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Выступление президента РФ Владимира Путина на онлайн-саммите БРИКС не планируется открывать для СМИ. Это пояснил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да", - ответил он на вопрос, будет ли выступление Путина закрытым. Песков подчеркнула, что все мероприятие проходит в закрытом режиме.

"По завершении мы дадим краткое сообщение", - сказал представитель Кремля.

Внеочередной саммит проходит по инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Заявленная бразильской стороной тема - угрозы многополярному мироустройству и общий ответ объединения на тарифы и санкции США.