Стороны обсудили вопросы сотрудничества стран - участниц БРИКС в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной и других сферах

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин находится в Сочи, оттуда он по видеосвязи принял участие в онлайн-саммите БРИКС.

На видеокадрах, распространенных пресс-службой Кремля, видно, как президент РФ садится за стол в начале онлайн-встречи лидеров. На экране в его кабинете в это время виден "хозяин" виртуального саммита, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

"Обсуждались вопросы сотрудничества стран - участниц БРИКС в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной и других сферах с учетом нынешней ситуации в глобальной экономике", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Саммит 8 сентября - внеочередной. С инициативой встречи выступил президент Бразилии. Заявленная бразильской стороной тема - угрозы многополярному мироустройству и общий ответ объединения на тарифы и санкции США.