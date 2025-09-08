МИД: иноагенты начали атаку на слова Лаврова о сооружении "берлинских стен"

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что на самом деле слова министра в очередной раз были вырваны из общего контекста, когда он говорил о международных отношениях и будущем многополярном мире

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Иноагенты и русофобы начали атаку после заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что выстраивать "берлинские стены" - в стиле современного Запада. При этом министр говорил о текущих международных отношениях и будущем многополярном мире, подчеркнули в российском дипведомстве.

"Отмечаем настоящую атаку иноагентов в медиапространстве после сказанного министром Сергеем Лавровым в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО. Мобилизованы все русофобы и пропагандисты на евроатлантических бюджетах в попытке переврать слова главы МИД России. Мол, Министр приписал строительство Берлинской стены Западу", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД РФ. На Смоленской площади указали, что на самом деле слова министра "были (в очередной раз) вырваны из общего контекста, когда он говорил о современных международных отношениях и будущем многополярном мире". В МИД РФ привели точную цитату из выступления Лаврова, "чтобы ни у кого не осталось сомнений, что имеется в виду период после окончания холодной войны".

"Мы живем на одной очень маленькой планете. Это в западном стиле было выстраивать "берлинские стены", условные стены между собой и нашим огромным евразийским пространством, которое было Советским Союзом, а теперь является постсоветским пространством. Мы никаких стен не хотим выстраивать. Мы хотим работать по-честному. И, если наши собеседники готовы к этому же на равноправной взаимоуважительной основе, мы со всеми готовы к диалогу", - говорится во фрагменте выступления министра, который пытались исказить в СМИ.

На фоне этих попыток в МИД РФ напомнили, что после объединения Германии "Россия долго пыталась выстраивать "общий дом" с бывшими противниками", а вместо этого "от нас еще в 90-е стали отгораживаться именно "стенами" - институциональными, санкционными, визовыми". "И "стена" эта в виде восточных границ НАТО - в нарушение всех обещаний и договоренностей - постоянно двигалась к нашим рубежам, зримо напоминая о провозглашенном Уинстоном Черчиллем еще в Фултоне в 1946 году "железном занавесе". Так что, как бы ни старались фейкометчики, приписать нам возведение новых "стен" не получится", - отметили на Смоленской площади.

В дипведомстве также привели хронологию событий, связанных с разделением Германии, включая объединение западными союзниками "явочным порядком" своих оккупационных зон в "тризонию", введение немецкой марки, попытки втягивания в эту орбиту Западного Берлина, вплоть до проведения западногерманских выборов, а также акты саботажа, идеологических и экономических диверсий.

В МИД РФ указали, что сама Берлинская стена "стала вынужденным ответом на военную, экономическую и идеологическую эскалацию со стороны США, Великобритании и Франции с территории Западной Германии. "Так что Берлинская стена, а де-факто "железный занавес" - прямое следствие политики Запада", - заключили в министерстве.