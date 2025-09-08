Диалог без "берлинских стен" и процесс дедолларизации. О чем рассказал Лавров

Маргинальные персонажи на Западе не оставили планов добиться расчленения России на отдельные регионы. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

Также глава МИД заявил о готовности Москвы вести честный диалог со всеми, не выстраивая "берлинских стен". Лавров отметил, что процесс дедолларизации и создания альтернативных платежных платформ идет.

ТАСС собрал основные заявления главы внешнеполитического ведомства.

О злобе и недальновидности Запада

На Западе до сих пор вынашивают планы развала России: "Совсем недавно были приведены факты, в соответствии с которыми до сих пор некоторыми маргинальными персонажами на Западе планируется развал Российской Федерации на различные регионы".

Неспособность западных стран сделать выводы из истории о невозможности подчинить Россию удивляет: "Меня поражает, что Запад никак не может сделать выводы из многовековой истории в контексте своих многократных попыток Россию приструнить, подчинить, наказать".

Совместное фото президента России Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина вызвало "злобу, остервенение у некоторых западных лидеров, которые назвали эту фотографию вызовом мировому порядку, основанному на правилах".

Россия не собирается мстить Западу и руководствоваться злостью: "У нас нет никакого желания кому-то мстить, на ком-то срывать злость".

Несмотря на прогнозы Запада, Россия стала четвертой экономикой мира и крупнейшей экономикой в Европе по паритету покупательной способности: "России предрекали после начала специальной военной операции крах экономики, полную изоляцию, превращение страны и ее руководства в полных изгоев, но статистика западных банков, включая Всемирный банк, говорит о том, что Россия по паритету покупательной способности стала четвертой экономикой мира после США, Китая и Индии и крупнейшей экономикой в Европе по тому же критерию".

О сотрудничестве с США

Трамп и его администрация демонстрируют понимание необходимости решать вопросы украинского кризиса "на основе уважения законных национальных интересов всех участников".

Процесс дедолларизации и создания альтернативных платежных платформ идет, но администрация Трампа пока не сделала практических выводов: "Это Трамп сказал, что Байден своими действиями в отношении доллара наносит колоссальный вред американцам и их ведущим позициям в мировой финансовый системе. Сейчас, к сожалению, те, кто отвечает за финансы в администрации Дональда Трампа, выводов каких-то из этой оценки своего лидера пока не сделали, по крайней мере".

Россия и США могут наладить сотрудничество в сфере ИИ, но сначала нужно "повысить взаимное доверие".

О подготовке визита Путина в Индию

Россия "очень тщательно" прорабатывает предстоящий до конца года визит Путина в Индию.

О формате "3+3"

Сейчас "самое время" возобновить встречи в формате консультативной региональной платформы "3+3" между Азербайджаном, Арменией и Грузией с одной стороны и тремя крупными региональными державами в лице Ирана, России и Турции с другой: "Наши иранские соседи поддерживают эти процессы, а Турция и Азербайджан, как я уже сказал, были инициаторами этой платформы".

О партнерах России

Здоровые политические силы "постепенно поднимают голову" в Европе, хотя их и пытаются запретить: "И они через то, что европейцы называют демократическим процессом, должны все-таки возобладать. Хотя им мешают, как им мешали в Румынии, как им мешали во Франции, как сейчас в Германии пытаются оппозиционные партии запретить законодательно".

Бразилия, Индия и Китай "не отказались от своих законных национальных интересов", несмотря на давление со стороны США.

Россия готова работать по-честному со всеми, кто готов к диалогу: "Это в западном стиле было выстраивать берлинские стены, условные стены между собой и нашим огромным евразийским пространством - как было в Советском Союзе, а теперь постсоветским пространством. Мы никаких стен не хотим выстраивать. <…> Мы хотим работать по-честному. И если наши собеседники готовы к этому же, на равноправной, взаимоуважительной основе готовы к диалогу со всеми".

Если Запад захочет возобновить отношения с Россией, "бизнеса как обычно, как в прошлом уже быть не может".

Приоритеты работы России в регионе Южного Кавказа "никогда не менялись - это мир и сотрудничество, и они остаются такими же и сегодня".

О конфликте между Израилем и Палестиной