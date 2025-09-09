Вице-премьер отметила, что это во многом связано с позицией и деятельностью России

МОСКВА, 9 сентября./ТАСС/. Попытки отмены русской культуры в последнее время "попритихли", что во многом связано с позицией России, деятельностью страны и оценкой этих усилий. Об этом заявила в интервью ТАСС вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Абсолютно согласна, попритихло. Но, наверное, во многом это связано с позицией России, нашего президента и с тем, что мы делаем в реальности, и то, как это оценивается", - сказала Голикова, отвечая на вопрос о том, не кажется ли ей, что западные голоса об отмене русской культуры "подзамолчали".

"Что касается попыток отменить гастроли Валерия Абисаловича Гергиева, отмечу, что Международный конкурс имени П. И. Чайковского никто не отменял, все равно все приехали, как и на Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова. И на самом деле это подтверждение тому, что отменить невозможно ничего и прежде всего нашу культуру", - подчеркнула собеседница агентства.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума станут деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.