Председатель Госдумы отметил, что французский президент будет цепляться за власть любыми способами

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Жители Франции устали от восьмилетнего позора президента Эмманюэля Макрона. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Франция устала от 8-летнего позора своего президента Макрона. Проблема которого - он сам", - написал Володин в Мах.

Президент Франции, вмешиваясь во внутренние дела других государств и борясь за личную власть в Евросоюзе, окончательно потерял доверие граждан и довел страну до кризиса во всех сферах из-за своего тщеславия и некомпетентности, считает председатель Госдумы. Он напомнил, что госдолг Франции достиг €3,4 трлн - около 114% ВВП. Экономика на грани стагнации, в промышленном производстве наблюдается падение, добавил Володин.

"Макрон расправляется с более популярными политиками путем лишения их избирательных прав. Но это его не спасло", - отметил председатель Госдумы.

Володин добавил, что Макрон будет стараться удержать власть любыми способами, несмотря на ходатайство об импичменте со стороны политических партий.

Ранее большинство депутатов Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции проголосовали против доверия правительству страны после программной речи премьер-министра Франсуа Байру. Володин указал, что депутаты предлагают лидеру Франции "уйти в отставку вместе с расформированным кабинетом министров".

Он обратил внимание, что за девять месяцев правительству Франции был дважды объявлен вотум недоверия. Причем из трех случаев вынесения вотума французскому правительству два пришлось на период президентства Макрона. "Это очередной антирекорд за время его нахождения во главе государства", - подчеркнул Володин.