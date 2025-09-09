Информации о пострадавших россиянах, равно как и о любых других иностранцах, нет, отметили в российском посольстве

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Непале настоятельно рекомендует воздержаться от выхода на улицы Катманду, где продолжаются массовые протесты. Об этом сообщили ТАСС в посольстве.

"В Катманду продолжаются протесты, демонстранты жгут шины, парализовали движение в правительственном квартале и районе парламента. Имеются сообщения о столкновениях и пострадавших, - заявили в посольстве. - В целях вашей безопасности настоятельно просим воздержаться от выхода на улицы до отдельного уведомления властей Непала".

В российском посольстве подчеркнули, что информации о пострадавших россиянах, равно как и о любых других иностранцах, нет.

В понедельник у здания парламента в Катманду прошла акция протеста под названием "Революция поколения Z" с участием тысяч демонстрантов, которые выступили против объявленного на прошлой неделе решения правительства ограничить работу соцсетей и мессенджеров в стране, а также против коррупции. Среди протестующих были в основном молодежь и студенты. Они прорвали заграждения и проникли в здание парламента. Произошли столкновения демонстрантов с полицейскими. По данным телеканала India Today, представители сил правопорядка применили водометы, слезоточивый газ, а также открыли огонь. Погибли 19 человек, более 100 получили ранения. Протесты прошли также в ряде других крупных городов Непала. Власти Непала ввели неограниченный комендантский час в Катманду.

Во вторник у здания парламента Непала в Катманду вновь собрались демонстранты, хотя запрет на соцсети был снят.

4 сентября правительство Непала ввело ограничения на WhatsApp, а также Facebook и Instagram, (запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) и другие крупные социальные сети, которые не были зарегистрированы в Министерстве связи и информационных технологий страны в установленный срок. Это решение было принято в соответствии с директивой Верховного суда, предписывающей правительству обеспечить официальную регистрацию всех онлайн-платформ и социальных сетей - как отечественных, так и зарубежных - до начала работы в Непале, чтобы обеспечить возможность мониторинга нежелательного контента. Доступ к платформам был заблокирован после того, как ни одна из них не подала заявку на регистрацию.