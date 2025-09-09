Власти Непала разберутся со своими проблемами, указал первый замглавы комитета по международным делам СФ

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Массовые протесты, начавшиеся в Непале 8 сентября, не скажутся на отношениях с Россией, считает первый замглавы комитета по международным делам СФ Владимир Джабаров.

"Это внутреннее дело Непала, то, что там происходит. Это не скажется на отношениях между нашими странами. Мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела наших партнеров, наших соседей и других зарубежных стран. Я надеюсь, что наши отношения, они развиваются успешно, будут продолжаться. Они разберутся со своими проблемами", - сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Правительство Непала 4 сентября ввело ограничения на работу ряда мессенджеров и соцсетей, которые не были зарегистрированы в Министерстве связи и информационных технологий страны в установленный срок. 8 сентября в Катманду и ряде других крупных городов Непала начались массовые акции с участием тысяч демонстрантов, выступивших против мер правительства. Основными участниками протестов стали студенты и активисты молодежного движения Gen-Z. В столицу для обеспечения порядка были направлены военные, введен неограниченный комендантский час. В ходе столкновений демонстрантов с полицией погибли 22 человека, более 500 получили ранения. 9 сентября на фоне протестов власти сняли запрет на работу соцсетей.