МИД: Россия считает удар Израиля по Дохе грубым нарушением международного права

Израильскую атаку на Катар нельзя воспринимать иначе как акцию, нацеленную на подрыв международных усилий по поиску мирных развязок на Ближнем Востоке, заявили в российском дипведомстве

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Москва расценивает израильский удар по столице Катара Дохе как грубое нарушение международного права и Устава ООН, а также акцией по подрыву поиска мирных развязок. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"Россия расценивает случившееся как грубое нарушение международного права и Устава ООН, посягательство на суверенитет и территориальную целостность независимого государства, шаг, ведущий к дальнейшей эскалации и дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как отметили в дипведомстве, подобные методы борьбы с теми, кого в Израиле считают своими врагами и оппонентами, заслуживают самого решительного осуждения.

В министерстве также подчеркнули, что ракетный обстрел Катара - "страны, которая играет ключевую посредническую роль в непрямых переговорах между ХАМАС и руководством Израиля по прекращению длящейся уже почти два года войны в секторе Газа и освобождению удерживаемых лиц, нельзя воспринимать иначе как акцию, нацеленную на подрыв международных усилий по поиску мирных развязок".

"В связи с этим Москва в очередной раз призывает все вовлеченные стороны проявлять ответственный подход и избегать действий, способных привести к деградации ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и усложняющих нахождение его политического урегулирования, - заявили в МИД РФ. - Россия подтверждает принципиальную и последовательную позицию о необходимости скорейшего прекращения огня в секторе Газа и безальтернативности комплексного решения палестинской проблемы на хорошо известной международно-правовой основе".