Руководитель Бюро военно-политического анализа назвал Израиль орудием Вашингтона на Ближнем Востоке

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Удар Израиля по лидерам ХАМАС в Дохе был спланированной и согласованной операцией Соединенных Штатов Америки и Катара. Такое мнение ТАСС высказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Ранее глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что системы противовоздушной обороны эмирата не смогли зафиксировать и отбить ракетный удар Израиля по Дохе.

"Ситуация, которая развернулась в Дохе, была согласована между США и властями Катара. Это была такая очень серьезная внешнеполитическая операция. Опять же, следует обратить внимание на слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, которая заявила о том, что [спецпосланник по миротворческим миссиям] Стив Уиткофф, по распоряжению [президента США Дональда] Трампа, заранее предупредил власти Катара о предстоящем ударе Израиля по представителям руководства ХАМАС. На мой взгляд, все было сделано для того, чтобы пострадавшие из-за этого удара представители движения не были оповещены и не подозревали о развитии такой ситуации. Поэтому системы ПВО-ПРО не были настроены для того, чтобы отражать конкретную воздушную атаку", - сказал Михайлов.

Он подчеркнул, что при необходимости отражение подобного удара, эмират, получающий вооружение в основном из США, без проблем смог бы это сделать.

"Израиль - это орудие, прежде всего, США на Ближнем Востоке. Оно, конечно, может вести самостоятельную игру, но всегда, когда речь идет о таких международных преступлениях, они, безусловно, консультируются или выполняют конкретные приказы со стороны Вашингтона, как мы сейчас и видим", - добавил эксперт.