Представитель Кремля ответил на вопрос, может ли этот инцидент быть провокацией

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с беспилотниками в воздушном пространстве Польши, переадресовав вопросы в Минобороны.

Так он ответил на вопрос на брифинге, может ли этот инцидент быть провокацией. "Мы не хотели бы это никак комментировать. Это не в нашей компетенции. Это прерогатива Министерства обороны РФ", - подчеркнул Песков.

Рано утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. В настоящее время идет поиск сбитых объектов. В связи с инцидентом было временно закрыто воздушное пространство над частью страны, в том числе над варшавским аэропортом имени Фредерика Шопена. В связи с инцидентом Польша попросила НАТО задействовать статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации государств - участников блока.