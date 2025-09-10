Лидер ЛДПР считает, что в нем находится власть французского президента Эмманюэля Макрона

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Новый премьер-министр Франции Себастьен Лекорню вряд ли исправит внутреннюю ситуацию в стране, потому что сама власть французского президента Эмманюэля Макрона находится в кризисе. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Назначение новым премьер-министром Франции Себастьена Лекорню вряд ли послужит разрешению внутриполитического кризиса. Потому что в кризисе глубоко погрязла сама власть Макрона", - сказал Слуцкий.

Он также обратил внимание, что на посту министра вооруженных сил Лекорню придерживался резкой антироссийской позиции и "являлся сторонником войны до последнего украинца, в том числе за счет финансовой помощи на средства французских налогоплательщиков".

"И против последствий (экономических, в первую очередь) такой линии выступают не только достаточно весомые политические силы, но и французская улица", - подчеркнул депутат.