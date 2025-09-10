В Новгородской области для 900 отдаленных сел организуют выездное голосование

Графики выездных групп уже составлены и обнародованы территориальными и участковыми комиссиями

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 сентября. /ТАСС/. Жители более чем 900 отдаленных населенных пунктов Новгородской области смогут проголосовать на выборах вне избирательных участков. Члены участковых избирательных комиссий посетят их по специально составленным маршрутам, об этом на брифинге для журналистов сообщила председатель областной избирательной комиссии Татьяна Лебедева.

"Дополнительная возможность, предоставленная нашим избирателям, это голосование по допформам. Члены участковой избирательной комиссии приедут в те населенные пункты, где отсутствует помещение для голосования и транспортное сообщение с такими населенными пунктами затруднено. Всего определено 305 таких маршрутов, где посетят 904 населенных пункта", - сказала Лебедева.

Графики выездных групп уже составлены и обнародованы территориальными и участковыми комиссиями. Ознакомиться с ними можно на сайте избирательной комиссии Новгородской области.

Избиратели в отдаленных деревнях и селах смогут проголосовать таким образом в первый и второй дни голосования. Члены УИК привезут с собой все необходимое для проведения процедуры, включая переносные ящики для голосования. "Эта мера обеспечивает реализацию избирательных прав всех граждан независимо от их места жительства. Она направлена на повышение доступности выборов и явки избирателей", - добавила Лебедева.

С 12 по 14 сентября в Новгородской области состоятся выборы губернатора и 15 местных избирательных кампаний. Будет открыто 520 участковых избирательных комиссий, в состав которых вошли 4 782 человека. В работе комиссий принимают участие представители 12 политических партий. Помимо традиционного голосования с помощью бюллетеня на избирательном участке, жителям региона доступны электронное голосование и голосование вне помещения. Контроль за ходом голосования обеспечат более 700 наблюдателей, а также будет проведен экзитпол, заявки на проведение которого уже поступили.