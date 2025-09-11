Володин отметил успешную работу закона о контроле приема в школы детей мигрантов

Нормы документа направлены в первую очередь на гармонизацию учебного процесса в классе, отметил председатель Госдумы

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Закон об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка при поступлении в школу работает, его нормы помогают гармонизировать учебный процесс. На это указал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что более 87% несовершеннолетних иностранных граждан, претендующих на обучение в российских школах, не могут быть зачислены. В пресс-службе ведомства уточнили, что всего за апрель-август документы в образовательные организации были поданы на 23 616 детей, имеющих иностранное гражданство. При этом полный комплект документов был подан только на 8 223 детей, которые были направлены на тестирование. Проходили тестирование 5 940 детей, из них успешно с ним справились 2 964 (50%, или 12,6% от общего количества детей, на которых были поданы документы для обучения в российских школах).

"Это результат работы нового закона. Нормы которого направлены в первую очередь на гармонизацию учебного процесса в классе, социальную адаптацию каждого ребенка, успешное освоение школьной программы. Без знания русского языка достичь этого невозможно", - написал Володин в своем канале в Max.