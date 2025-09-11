Системы избирательных комиссий РФ впереди планеты всей в электоральной сфере по цифровизации и применению новых технологий, отметила председатель ЦИК

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Избирательная система России не собирается отказываться от традиционных средств организации голосования даже в текущих турбулентных условиях, заявила в своем выступлении в информационном центре ЦИК России председатель комиссии Элла Памфилова.

"Системы избирательных комиссий России впереди планеты всей в электоральной сфере по цифровизации и применении новых технологий, но тем не менее, несмотря на это, мы должны уметь проводить выборы даже в самых экстремальных условиях. Поэтому мы не спешим и не собираемся отказываться от традиционных и необходимых элементов, которые нам позволят проводить выборы, если необходимо, даже в "пещерных" условиях - без электроснабжения, связи и интернета", - сказала Памфилова.

Она также отметила, что с учетом атак ВСУ на приграничные регионы РФ для обеспечения безопасности граждан на территории восьми субъектов страны предусмотрено 6 589 резервных помещений. Среди субъектов - Республика Крым, город Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Ростовская, Брянская, Воронежская и Курская области. Кроме того, на территории 73 регионов РФ, где назначены выборы различного уровня, всего предусмотрено 29 152 таких резервных помещений. Они обеспечены всем необходимым, альтернативными источниками электропитания <...> для бесперебойной работы.

"Мы работаем в условиях беспрецедентных кибератак, беспрецедентных войн, которые идут не только непосредственно на фронтах боевых действий, но и на электоральных, информационных и психологических. Поэтому должна быть страховка в виде традиционных способов [организации голосования]", - добавила Памфилова.

Единый день голосования в 2025 году пройдет с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе состоится в 24 регионах, Москва будет проводить электронное голосование на городской платформе.