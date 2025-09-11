Что известно о подготовке к единому дню голосования в России. Заявления ЦИК

Единый день голосования в России будет масштабным, пройдет более 5 тыс. избирательных кампаний в 81 регионе страны, заявила в своем выступлении в информационном центре ЦИК России председатель комиссии Элла Памфилова.

Избирательная система России научилась проводить выборы в условиях развязанной в последние годы Западом кампании против страны, отметила глава ЦИК.

ТАСС собрал основные заявления по подготовке к ЕДГ в России.

О подготовке к ЕДГ

Единый день голосования будет масштабным: "Проходить будет в 81 из 89 субъектов нашей великой большой страны. Всего запланировано более 5 тыс. избирательных кампаний разного уровня, когда будут замещаться около 46 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей".

Потенциально в выборах могут принять участие более половины российских избирателей, то есть около 55 млн человек.

Для проведения выборов разного уровня в регионах создадут более 49,5 тыс. участков, а также 42 избирательные комиссии российских субъектов, "число территориальных избирательных комиссий - 1 696".

На территории 19 российских субъектов откроют 118 экстерриториальных участков: "Предполагаемый охват потенциальных избирателей, которые смогут на них проголосовать, примерно 175 тысяч человек",

В сентябрьских выборах разного уровня примут участие представители 19 из 23 партий.

По данным ЦИК, всего в России более 10,6 млн избирателей с инвалидностью.

О выборах в регионах со сложной обстановкой

Проводить выборы в Курской области сложно, но запрос на волеизъявление у курян есть, "люди хотят вменяемую, эффективную власть иметь, чтобы решать те сложнейшие проблемы, преодолевать те сложнейшие, тяжелейшие вызовы, с которыми пришлось столкнуться".

На Камчатке и в Курской области разрешено голосовать вне помещений, в том числе на придомовых территориях: "[На Камчатке это] связано с природным катаклизмом. И в Курской области тоже все понимаете, почему такая сложная ситуация. В соответствии с нашим решением, с решением Центральной избирательной комиссии, будет применяться еще одна дополнительная форма голосования - голосование избирателей вне помещений для голосования на территориях и местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования".

Избирательная система России не собирается отказываться от традиционных средств организации голосования даже в нынешних турбулентных условиях: "Мы должны уметь проводить выборы даже в самых экстремальных условиях. Поэтому мы не спешим и не собираемся отказываться от традиционных и необходимых элементов, которые нам позволят проводить выборы, если необходимо, даже в "пещерных" условиях - без электроснабжения, связи и интернета".

О голосовании в СИЗО

Электронное голосование впервые будет применяться в восьми СИЗО города Москвы "с использованием переносных терминалов".

Для находящихся в СИЗО будут созданы 77 участков в 29 регионах страны.

О готовности обеспечивать безопасность выборов