В 2025 году наблюдается небывалый ажиотаж, указала председатель ЦИК

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Популярность дистанционного электронного голосования (ДЭГ) растет, заявления на участие в ДЭГ в этом году подали свыше 1,7 млн избирателей из 24 регионов России. Об этом в ходе выступления в информационном центре ЦИК России заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

"В этом году мы наблюдаем небывалый ажиотаж желающих принять участие в дистанционном электронном голосовании, заявления подали из этих 24 регионов свыше 1,7 млн избирателей. Возрастает потребность в ДЭГ", - сказала Памфилова.