Несмотря на сложности, куряне хотят избрать вменяемую и эффективную власть, подчеркнула председатель ЦИК

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Проводить выборы в Курской области сейчас особенно сложно, но у курян есть запрос на волеизъявление. Жители области хотят избрать вменяемую и эффективную власть, подчеркнула в своем выступлении в информационном центре ЦИК России председатель комиссии Элла Памфилова.

"Конечно, очень сложно и непросто, особенно там и сейчас, проводить выборы, но запрос на выборы есть. Люди хотят вменяемую, эффективную власть иметь, чтобы решать те сложнейшие проблемы, преодолевать те сложнейшие, тяжелейшие вызовы, с которыми пришлось столкнуться жителям Курской области", - сказала она.

Памфилова отметила, что власти делают все необходимое, чтобы у курян было право избрать эффективную и ответственную власть, которая будет решать волнующие их проблемы.

Единый день голосования в 2025 году пройдет с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе состоится в 24 регионах, Москва будет проводить электронное голосование на городской платформе.