Памфилова: проделана большая работа для избирательных прав людей с инвалидностью

По данным ЦИК, всего в России более 10,6 млн избирателей с инвалидностью, отметила председатель комиссии Элла Памфилова

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Большая работа по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью проделана в РФ за последние годы, более 10,6 млн избирателей имеют ту или иную форму инвалидности. Об этом в своем выступлении в информационном центре ЦИК России сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

"По состоянию на 1 июля более 10,6 миллиона избирателей у нас имеют ту или иную форму инвалидности", - сказала Памфилова.

Она отметила, что в последние годы "проделана огромная работа по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью", в частности, "организуется безбарьерная доступная среда для тех, кто в этом нуждается".

По словам Памфиловой, в категории избирателей с инвалидностью все больше оказывается молодых людей. "И мы особое внимание уделяем нашим героям - участникам специальной военной операции. Как молодые, активные граждане, которые прекрасно знают, за что они проливали кровь, за что они воевали, за что рисковали жизнью, им не все равно, каким будет качество управления в своем поселке, в своем городе, в своем регионе. Они активные избиратели", - сказала Памфилова.