Она будет работать до 17:00 мск 15 сентября, уточнила председатель Центризбиркома Элла Памфилова

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Линия психологической помощи для членов участковых избирательных комиссий запущена Центральной избирательной комиссией России, она будет работать до 17:00 мск 15 сентября. Об этом в своем выступлении в информационном центре ЦИК России заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

"У нас неизменный наш номер на протяжении нескольких лет 8-800-200-00-20. Из любой точки России можно бесплатно позвонить в любое время и получить ответы. Более того, в рамках этого нашего проекта - информационно-справочной службы - мы, с учетом беспрецедентных атак активных наших недругов, которые пытались выбить из рабочего состояния членов избирательных комиссий, разного рода провокации организовывали, поняли, что очень важно в рамках информационно-справочной службы отдельно выделить линию для помощи нашим коллегам, членам избирательных комиссий, участковых комиссий", - сказала она.