Его опробуют в восьми учреждениях, сообщила председатель ЦИК

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Электронное голосование впервые будет применяться для избирателей, находящихся в СИЗО, его опробуют в восьми учреждениях, где организованы участки. Об этом в своем выступлении в информационном центре ЦИК России заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

"В восьми СИЗО города Москвы впервые будет применяться электронное голосование с использованием переносных терминалов. Обсуждали, что это очень удобные приспособления. Надеемся, что [в будущем] у нас будет возможность растиражировать их в более широких масштабах", - сказала Памфилова.

Она уточнила, что находящиеся в СИЗО пока не осуждены, а значит, за ними сохраняется право голосовать на выборах. По ее данным, будут созданы 77 участков в 29 регионах страны. Голосование пройдет 12 сентября, но только на выборах губернаторов и основных выборах депутатов региональных парламентов.

"Успешная реализация этой формы голосования [с использованием переносных терминалов] позволит в будущем действительно расширить географию выборов и избирателей, находящихся там и в следственном изоляторе, и не в своем избирательном округе. Они смогут проголосовать не только на выборах глав регионов, но и на иных выборах", - пояснила глава ЦИК.

Она также отметила, что голосование в СИЗО стало ответом на обращение столичного уполномоченного по правам человека. "Несколько лет отрабатывали механизм, в конце концов, нашли оптимальную форму. В обеспечении активного избирательного права для указанной категории граждан принимает участие Московская область и город Санкт-Петербург. Несмотря на то что в Санкт-Петербурге выборов нет, но тоже благодарю, что они стали работать на новом качественном уровне; спасибо - и откликнулись, и все, что необходимо, сделали для этого", - добавила Памфилова.

Единый день голосования в 2025 году пройдет с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе состоится в 24 регионах, Москва будет проводить электронное голосование на городской платформе.