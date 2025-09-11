На начало избирательной кампании по сведениям Минюста было зарегистрировано 23 политические партии, отметила председатель комиссии

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Представители 19 из 23 политических партий, имеющих право на участие в выборах, примут в них участие. Об этом в своем выступлении в информационном центре ЦИК России заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

"На начало избирательной кампании по сведениям Минюста было зарегистрировано 23 политические партии, которые имели право участвовать в выборах. На выборах разного уровня по факту своих кандидатов выдвинули из этих 23 - 20 партий, зарегистрированы кандидаты, которые были выдвинуты 19 партиями", - сказала она.

Она отметила при этом, что три партии не приняли участие в избирательной кампании. "Демократическая партия, Партия прогресса и Пария прямой демократии - это партии, которые не сочли необходимым участвовать в этой избирательной кампании - это их право", - отметила Памфилова

Председатель ЦИК отметила, говоря о выборах губернаторов и глав регионов, что на них было выдвинуто 134 кандидата, в том числе 115 от 16 партий, 19 - в порядке самовыдвижения. "Вы видите результаты регистрации - это 70% от выдвинувшихся, 94 человека, один самовыдвиженец. То есть 93 кандидата, 10 партий, один самовыдвиженец. Отказано было 22 претендентам на регистрацию, в том числе 14 из них, которые были выдвинуты 11 партиями и 8 самовыдвиженцев - это в Республике Коми, Пермском и Камчатском краях", - сказала она, отметив, что еще 17 кандидатов утратили статус, потому что не предоставили в избиркомы необходимые для регистрации документы.

В 10 субъектах России зарегистрированы все выдвигавшиеся кандидаты. "Это Калужская, Костромская, Оренбургская, Ростовская, Тамбовская области и город Севастополь, то есть [зарегистрированы] пять из пяти кандидатов. В Республике Татарстан, в Краснодарском крае, Брянской и Курской областях - четыре из четырех. В целой можно отметить вполне приличную конкурентность выборов - от четырех до шести кандидатов на одну вакантную должность", - пояснила председатель ЦИК.