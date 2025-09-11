11 сентября, 11:33,
обновлено 11 сентября, 11:56
Единый день голосования

Памфилова: атаки ВСУ на приграничье в дни голосования направлены на запугивание

Избирательная система готова к таким угрозам, отметила председатель комиссии

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Террористические атаки на приграничные районы регионов России в дни голосования направлены на запугивание жителей, но избирательная система готова к таким угрозам. Об этом в своем выступлении в информационном центре ЦИК России заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

"Мы анализируем, мы знаем, какие удары были и какие удары могут быть, и всегда работаем на опережение. В приграничных районах это, к сожалению, террористические атаки - они элемент того, как запугать. <…> Мы готовы к этому", - сказала она.

