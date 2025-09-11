Председатель ЦИК подчеркнула, что раньше открытие специального счета было возможно только после того, как кандидат или уполномоченный представитель по финансовым вопросам лично предоставляли необходимые документы в филиал кредитной организации

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Эксперимент по дистанционному открытию избирательных счетов оказался положительным опытом, это занимает несколько минут, и Центризбирком будет призывать использовать такой формат кандидатов на выборах в Госдуму в 2026 году. Об этом в своем выступлении в информационном центре ЦИК России заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

"Появилась возможность дистанционно, без личного присутствия, открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, специального счета фонда референдума. При этом возможность личного открытия счета с посещением кредитной организации, естественно, сохраняется. <…> Дистанционное открытие избирательных счетов - это большой-большой шаг вперед. И уже мы получили массу отзывов положительных", - сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что раньше открытие специального избирательного счета было возможно только после того, как кандидат или уполномоченный представитель по финансовым вопросам лично предоставляли необходимые документы в филиал кредитной организации. Чтобы ввести дистанционный формат для открытия, ведения и закрытия счета потребовалось провести большую работу. "Действительно огромная работа была проделана всеми нашими партнерами из других ведомств, банками", - отметила Памфилова.

Глава ЦИК уточнила, что в этом году эксперимент по дистанционной работе с избирательными счетами прошел в девяти субъектах РФ для участников 10 кампаний разного уровня. В Калининградской области при проведении двух муниципальных избирательных кампаний суммарно кандидатами дистанционно было открыто 70 счетов. Еще 103 - на выборах высших должностных лиц в Пермском крае, Ленинградской и Ростовской областях, на дополнительных выборах в законодательные органы в Татарстане, в Рязанской области, на муниципальных выборах в Карачаево-Черкесской республике, Красноярском крае, Магаданской области. Масштабирование данной практики по всей России планируется с 1 января 2026 года.

"Практика проведенного эксперимента показала, что открытие счета занимает примерно 5-10 минут", - сказала Памфилова. Она также обратилась к собравшимся в информационном центре ЦИК представителям политических партий: "Я специально вам об этом говорю, в будущей федеральной кампании - [выборы в Госдуму в 2026 году], - в которой вы все будете активное участие принимать, ваши партии - мы еще будем пропагандировать это, проводить какое-то обучение, приглашать вас для того, чтобы все грамотно оперировали этой возможностью. То есть вооружаем вас возможностью очень хорошей, которая экономит время, силы и снимает многие проблемы".