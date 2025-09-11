Телефонная беседа между президентами России и США может быть быстро согласована, отметил пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Договоренностей о новом телефонном разговоре президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока нет, но он при необходимости может быть быстро организован. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, пока нет никаких конкретных договоренностей о дате проведения телефонного контакта. Но при необходимости такой разговор может быть весьма и весьма оперативно согласован, все каналы для этого имеются", - сказал представитель Кремля.