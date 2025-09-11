Перспективы нового разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, учения "Запад-2025" и ситуация в экономике стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин проведет встречу с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой.

Решение по вопросу об участии российского лидера в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее пока не принималось.

О возможности нового разговора Путина и Трампа

Даты нового телефонного разговора Путина и президента США Дональда Трампа пока нет: "Но при необходимости такой разговор может быть весьма и весьма оперативно согласован, все каналы для этого имеются".

Об учениях "Запад-2025"

Учения "Запад-2025" не нацелены против кого-либо, они нужны для отработки взаимодействия между Россией и Белоруссией: "Это плановые учения. Они не нацелены против кого-то. Речь идет о продолжении военного сотрудничества и отработке взаимодействия между двумя стратегическими союзниками".

О ситуации в экономике

Ситуация с курсом доллара и евро не является прерогативой Кремля: "Это рыночные процессы".

Макроэкономическая ситуация в России "продолжает оставаться спокойной, надежной и предсказуемой", "несмотря на достаточно неспокойное положение дел в мировой экономике".

Об инциденте с БПЛА над Польшей