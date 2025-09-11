Лавров: удары Израиля по Дохе ведут к дестабилизации на Ближнем Востоке

Власти РФ с глубокой озабоченностью восприняли сообщение об атаке еврейского государства, заявил министр иностранных дел

СОЧИ, 11 сентября. /ТАСС/. Израильские удары по столице Катара ведут к дальнейшей дестабилизации в Ближневосточном регионе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств персидского залива (ССАГПЗ).

"Наша встреча 11 сентября проходит в условиях резкого нарастания военно-политической напряженности на Ближнем Востоке вследствие израильских ракетно-бомбовых ударов 9 сентября по столице Катара Дохе, - сказал Лавров. - Мы с глубокой озабоченностью восприняли сообщение об этой акции. Расцениваем ее как грубое нарушение международного права, прежде всего Устава ООН, как посягательство на суверенитет и территориальную целостность независимого государства, шаг, ведущий к дальнейшей дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке".

Глава МИД РФ подчеркнул, что "подобные действия, безусловно, заслуживают самого решительного осуждения".

9 сентября в Дохе произошла серия взрывов. Вскоре после этого пресс-служба армии Израиля сообщила, что военные при поддержке Службы общей безопасности и с участием ВВС нанесли удары по представителям ХАМАС. Советник премьера Катара и официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что ответственность за атаку несет Израиль. По данным МВД эмирата, в результате удара погиб сотрудник сил безопасности, еще несколько человек получили ранения. В ведомстве подчеркнули, что ситуация в Дохе остается безопасной.

В свою очередь ХАМАС опроверг сообщения СМИ о гибели членов своей переговорной делегации, признав, что жертвами нападения стали шесть человек, включая сына одного из лидеров движения в секторе Газа Халиля аль-Хейи и сотрудника катарских сил безопасности. По информации телеканала Al Jazeera, члены политбюро ХАМАС подверглись атаке во время встречи, в ходе которой обсуждалось предложение США по урегулированию конфликта в секторе Газа.