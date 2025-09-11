Особый цинизм ситуации придает тот факт, что Катар является одним из ключевых посредников в непрямых переговорах, указал глава МИД РФ

СОЧИ, 11 сентября. /ТАСС/. Израильские удары по столице Катара свидетельствуют о нежелании еврейского государства прекратить гуманитарную катастрофу в секторе Газа. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств персидского залива (ССАГПЗ).

"Особый цинизм ситуации придает тот факт, что Катар является одним из ключевых посредников в непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС по условиям прекращения огня в секторе Газа, - отметил министр. - Очевидно, что подобные действия израильтян ведут лишь к подрыву международных усилий по поиску мирных развязок, свидетельствуют о нежелании остановить беспрецедентную гуманитарную катастрофу в Газе да и на Западном берегу реки Иордан, а также о стремлении подорвать саму возможность создания палестинского государства".

"Безусловно, мы сегодня с нашими друзьями обсудим эту ситуацию и постараемся выработать совместные шаги по минимизации негативных последствий этой акции для региона. Россия будет готова всячески помогать Совету сотрудничества, нашим коллегам, присутствующим здесь, в выработке коллективной линии и в формате Совета, в формате Лиги арабских государств и, как я понимаю, в формате Организации исламского сотрудничества", - подчеркнул Лавров.

9 сентября в Дохе произошла серия взрывов. Вскоре после этого пресс-служба армии Израиля сообщила, что военные при поддержке Службы общей безопасности и с участием ВВС нанесли удары по представителям ХАМАС. Советник премьера Катара и официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что ответственность за атаку несет Израиль. По данным МВД эмирата, в результате удара погиб сотрудник сил безопасности, еще несколько человек получили ранения. В ведомстве подчеркнули, что ситуация в Дохе остается безопасной.

В свою очередь ХАМАС опроверг сообщения СМИ о гибели членов своей переговорной делегации, признав, что жертвами нападения стали шесть человек, включая сына одного из лидеров движения в секторе Газа Халиля аль-Хейи и сотрудника катарских сил безопасности. По информации телеканала Al Jazeera, члены политбюро ХАМАС подверглись атаке во время встречи, в ходе которой обсуждалось предложение США по урегулированию конфликта в секторе Газа.