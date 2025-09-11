Пока нет понимания, кто это сделал, подчеркнула официальный представитель МИД РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Убийство американского активиста Чарли Кирка стало страшным преступлением, исполнитель и причастные к нему должны быть найдены, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Должны найти непосредственно преступника и тех, кто наверняка был вовлечен в это страшное преступление. Пока нет понимания, кто это сделал, делать какие-то преждевременные выводы просто нельзя", - отметила дипломат.

В Кирка стреляли в среду во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, являвшийся сторонником президента США Дональда Трампа, в том числе неоднократно выступал против оказания американской военной помощи Украине.

Газета The Washington Post опубликовала обработанную десятисекундную видеозапись, на которой видно, как сразу после стрельбы неизвестный убегает по крыше здания, расположенного в 128 м от места выступления Кирка. Неподалеку находилась небольшая группа полицейских. Представители местной полиции сообщили журналистам, что выстрел, по всей видимости, был "выполнен с большого расстояния с крыши".