РФ и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива выразили глубокое возмущение витком эскалации на Ближнем Востоке после авиаудара по столице Государства Катар Дохе

СОЧИ, 11 сентября. /ТАСС/. Россия и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) однозначно осудили произошедшие 9 сентября удары Израиля по Дохе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Стратегического диалога Россия - ССАГПЗ.

"Мы глубоко возмущены очередным витком эскалации на Ближнем Востоке в результате авиаудара по столице Государства Катар Дохе 9 сентября. Эту израильскую акцию мы однозначно осуждаем и акцентировали недопустимость повторения подобных действий в отношении суверенных государств под любыми предлогами", - отметил министр.