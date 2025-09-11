США понимают, что Украину надо не натравливать на Россию, а заниматься устранением первопричин кризиса. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Министр также отметил, что Израиль ударом по Дохе подверг опасности мирных граждан и дипломатов некоторых стран.

ТАСС собрал ключевые заявления главы МИД.

Об украинском кризисе

Россия благодарна странам, входящим в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, "за взвешенную позицию" по украинскому кризису и помощь в решении гуманитарных вопросов.

О ситуации на Ближнем Востоке

Россия готова оказывать поддержку усилиям по нормализации отношений между Ираном и странами Персидского залива "в той степени, в которой стороны будут заинтересованы".

Россия обсуждает палестино-израильское урегулирование в контактах с американской стороной, тенденции на этом направлении наблюдаются "очень тревожные".

Необходимо продолжить консолидированные усилия по урегулированию на Ближнем Востоке "в интересах выработки компромиссных политических решений имеющихся проблем и противоречий на базе учета интересов всех вовлеченных сторон".

Необходимо попытаться "вытащить этот процесс урегулирования из состояния на краю пропасти, когда вполне может оказаться, что нам будут навязывать ту позицию, которую сейчас Израиль продвигает, о том, что не нужно никакого палестинского государства".

