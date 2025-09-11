США понимают, что Украину надо не натравливать на Россию, а заниматься устранением первопричин кризиса. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
Министр также отметил, что Израиль ударом по Дохе подверг опасности мирных граждан и дипломатов некоторых стран.
ТАСС собрал ключевые заявления главы МИД.
Об украинском кризисе
- США понимают, что Украину надо не натравливать на Россию, "а заниматься устранением первопричин кризиса".
- Россия благодарна странам, входящим в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, "за взвешенную позицию" по украинскому кризису и помощь в решении гуманитарных вопросов.
О ситуации на Ближнем Востоке
- Россия готова оказывать поддержку усилиям по нормализации отношений между Ираном и странами Персидского залива "в той степени, в которой стороны будут заинтересованы".
- Россия обсуждает палестино-израильское урегулирование в контактах с американской стороной, тенденции на этом направлении наблюдаются "очень тревожные".
- Необходимо продолжить консолидированные усилия по урегулированию на Ближнем Востоке "в интересах выработки компромиссных политических решений имеющихся проблем и противоречий на базе учета интересов всех вовлеченных сторон".
- Необходимо попытаться "вытащить этот процесс урегулирования из состояния на краю пропасти, когда вполне может оказаться, что нам будут навязывать ту позицию, которую сейчас Израиль продвигает, о том, что не нужно никакого палестинского государства".
Об ударах Израиля по Дохе
- Россия и ССАГПЗ "однозначно осудили" произошедшие 9 сентября удары Израиля по Дохе, а также "акцентировали недопустимость повторения подобных действий в отношении суверенных государств под любыми предлогами".
- В ходе заседания Стратегического диалога Россия - ССАГПЗ стороны отметили "элементарное отсутствие логики в действиях Израиля": "Абсурдно требовать от ХАМАС выполнения условий для достижения перемирия, делая при этом ставку на уничтожение его руководство, уничтожение самих переговорщиков".
- Израиль ударом по Дохе подверг опасности мирных граждан и дипломатов некоторых стран: "Объект атаки - это здание, которое было разрушено, - находится в квартале Дохи, в котором расположено около 10 посольств иностранных государств, и рядом с которым проходит дорога, которую регулярно используют сотрудники нашего посольства в Катаре по пути на работу и для посещения автозаправочной станции, [которая] есть совсем рядом с объектом этого удара".