Лавров поблагодарил ССАГПЗ за помощь и взвешенную позицию по украинскому кризису

Страны ССАГПЗ предпринимают усилия для содействия в решении гуманитарных вопросов, которые возникли в ходе украинского кризиса, включая возвращение детей их семьям, отметил глава МИД РФ

СОЧИ, 11 сентября. /ТАСС/. Россия благодарна странам, входящим в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), за взвешенную позицию по украинскому кризису и помощь в решении гуманитарных вопросов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Стратегического диалога РФ - ССАГПЗ.

"Мы благодарны нашим друзьям с Аравийского полуострова за взвешенную позицию, которую они с самого начала украинского кризиса занимают и сегодня ее подтвердили, - отметил глава МИД РФ. - Мы ценим те усилия, которые страны ССАГПЗ предпринимают для содействия в решении гуманитарных вопросов, которые возникли в ходе украинского кризиса, включая возвращение детей их семьям".