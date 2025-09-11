Закрытие страной границы с Белоруссией является искусственным нагнетанием конфликта и не имеет ничего общего с реальными интересами государств, указал политик

МАРИУПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Закрытие Польшей границы с Белоруссией является искусственным нагнетанием конфликта и не имеет ничего общего с реальными интересами государств, страдать от этого решения будут обычные граждане по обе стороны границы. Сейчас разумнее не создавать новые барьеры, а совместно искать решения для укрепления доверия, такое мнение ТАСС высказал сенатор от ДНР Александр Волошин.

"Закрытие Польшей оставшихся международных пунктов пропуска на границе с Беларусью является очередным проявлением искусственно нагнетаемой конфронтации, не имеющей ничего общего ни с реальными интересами граничащих государств, ни с принципами добрососедства. Подобные шаги Варшавы не только подрывают двусторонние связи, но и создают дополнительные риски для всего региона, нарушая базовые нормы международного права. Подобные односторонние меры, диктуемые сиюминутной политической конъюнктурой, наносят прямой ущерб обычным гражданам по обе стороны границы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, вместо возведения новых барьеров сейчас требуется совместный поиск решений для укрепления стабильности и доверия.

"Искусственная конфронтация, к которой стремится польское руководство, неприемлема и противоречит интересам всех европейских народов", - подчеркнул он.

Волошин отметил, что курс на конфронтацию с Беларусью взят Варшавой и Брюсселем много лет назад и перешел в активную фазу в 2021 году.

"Причиной этому является независимый курс президента Лукашенко и его политическое неприятие Европой. Все остальное - это предлоги, которые ищет Евросоюз для легитимации своей борьбы против суверенных европейских государств. И курс этот ведет в никуда - ведь у той же Польши и Беларуси есть целый ряд совместных зон ответственности, таких как Беловежская Пуща", - добавил сенатор.

Ранее власти Польши уведомили белорусскую сторону о предстоящем с 12 сентября закрытии оставшихся действующих пунктов пропуска на границе.