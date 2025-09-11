Владимир Тарабрин напомнил, что МИД королевства ранее не исключил введения "новых ограничительных мер против России", бездоказательно обвинив Москву в нарушении польского воздушного пространства запуском БПЛА

ГААГА, 11 сентября. /ТАСС/. Любые новые санкции против России со стороны Нидерландов получат адекватный и немедленный ответ Москвы. Об этом в беседе с ТАСС заявил посол РФ в королевстве Владимир Тарабрин.

"Наша позиция абсолютно однозначна: на любые новые санкции будет дан адекватный и немедленный ответ. Принцип взаимности еще никто не отменял", - подчеркнул он, напомнив, что МИД Нидерландов ранее не исключил введения "новых ограничительных мер против России", бездоказательно обвинив Москву в нарушении польского воздушного пространства запуском БПЛА.

"Никаких доказательств принадлежности этих дронов российской стороне не представлено", - заявил он по итогам визита в МИД королевства. Тарабрин также подчеркнул, что оценивает ничем не подкрепленные обвинения в адрес России как неподобающий шаг со стороны Гааги. Дипломат напомнил, что об отсутствии доказательств причастности России к инциденту с БПЛА в польском воздушном пространстве заявил ряд высокопоставленных представителей европейских государств и НАТО, включая генсека альянса Марка Рютте.

Кроме того, по словам Тарабрина, ранее на территории Польши уже неоднократно обнаруживались остатки неких "объектов", предположительно, дронов или ракет. После этого в адрес России немедленно выдвигались обвинения, однако через некоторое время обнаруживалось, что эти объекты принадлежали украинской стороне. Несмотря на это, никаких извинений Москве западные страны не приносили. "Не исключаю, что в этот раз история повторится", - резюмировал посол.

Дипломат также отметил, что в ходе визита в МИД королевства он особо подчеркнул нидерландским властям, что Россия не заинтересована в эскалации и каком-либо нагнетании напряженности в Европе. По словам Тарабрина, именно с этим связано предложение Москвы польской стороне начать консультации по инциденту.