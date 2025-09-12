Посольство РФ назвало истерию Гааги из-за БПЛА в Польше примером лицемерия

В диппредставительстве отметили, что реакция Нидерландов на ситуацию с беспилотниками резко отличается от комментариев авиаудара Израиля по Катару

ГААГА, 12 сентября. /ТАСС/. Реакция правительства Нидерландов на инцидент с беспилотниками в Польше резко контрастирует с его пассивностью в отношении авиаудара Израиля по Катару, произошедшего 9 сентября и приведшего к человеческим жертвам и разрушениям. Об этом заявили в российском посольстве в королевстве.

"Истерика голландского правительства вокруг невооруженных дронов в Польше противоречит его вялой и безжизненной реакции на атаку Израиля на Катар, повлекшую человеческие жертвы и ущерб. Очередной яркий пример лицемерия и двойных стандартов", - говорится в сообщении дипмиссии в X.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября зафиксировали 19 нарушений воздушного пространства. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. "объекты для поражения на территории Польши не планировались". Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме". Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет новых комментариев по поводу инцидента.