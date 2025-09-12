Россия расценивает назначение Карки на пост врио премьера Непала как шаг к стабилизации в стране, сообщил посол РФ в Катманду Алексей Новиков

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 сентября. /ТАСС/. Россия рассчитывает на сохранение традиционно дружеских отношений с Непалом при новом главе временного правительства этой страны Сушиле Карки и расценивает ее приведение к присяге как важный шаг к стабилизации внутриполитической ситуации. Об этом заявил ТАСС посол РФ в Катманду Алексей Новиков.

"Расцениваем приведение к присяге Сушилы Карки как важный шаг на пути к стабилизации внутриполитической ситуации в Непале", - сказал он.

"Надеемся, что традиционно дружеские отношения между нашими странами сохранятся, что позволит расширить связи в различных сферах", - подчеркнул глава российского диппредставительства.

РФ расценивает приведение к присяге Карки на пост врио премьера Непала как важный шаг к стабилизации в стране, отметил посол.