Путин заявил, что мир будущего - это мир любви и дружбы

Это мир не эгоистов, целиком погруженных в киберпространство, и не одиночек, живущих по принципу "каждый сам за себя", отметил глава государства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что в мире будущего люди будут ценить любовь и дружбу и в нем не будет места эгоистам и одиночкам.

"Мы верим, что мир будущего - это мир не эгоистов, целиком погруженных в киберпространство, и не одиночек, живущих по принципу "каждый сам за себя", а людей, которые все так же ценят любовь и дружбу, дорожат своими близкими, понимают свою неразрывную связь с обществом и ответственность перед ним", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Российский лидер также подчеркнул, что в стране многие программы развития сферы культуры сконцентрированы в национальном проекте "Семья". Путин считает, что это способствует решению вопросов демографии, а также формированию условий для самореализации молодежи и воспитания "достойных граждан".

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году: "Возвращение к культуре - новые возможности".

